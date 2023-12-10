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Источник: Генри Сехудо сразится с Мерабом Двалишвили на UFC 298

Источник: Генри Сехудо сразится с Мерабом Двалишвили на UFC 298
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо (16-3) сразится с грузином Мерабом Двалишвили (15-4) на турнире UFC 298, который состоится 18 февраля в Анахайме (США), сообщает издание MMA Fighting. Поединок бойцов пройдёт в легчайшем весе (до 61 кг).

Сехудо в мае на турнире UFC 288 проиграл раздельным судейским решением соотечественнику Алджамейну Стерлингу, вернувшись в бои после трёх лет отсутствия.

Двалишвили в марте на UFC Fight Night 221 победил единогласным решением бывшего чемпиона организации россиянина Петра Яна, нанеся ему четвёртое поражение в карьере.

Напомним, возглавит турнир UFC 298 титульное противостояние австралийца Алекса Волкановски и грузина Илии Топурии.

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