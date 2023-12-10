Рахмонов ответил, сразится ли за титул UFC в случае победы над Томпсоном

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов высказался о своих перспективах в случае победы над двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном.

«Получу ли я бой за титул в случае победы? Я не знаю. Всё зависит от того, что скажет UFC. Я считаю, что и Белал Мухаммад заслуживает титульного шанса. Насколько я знаю, он страхует чемпионский бой. Но я готов», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.

Напомним, поединок Рахмонова и Томпсона состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США). Возглавит же ивент чемпионский бой между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.