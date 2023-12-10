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Мераб Двалишвили подтвердил организацию боя с Сехудо

Мераб Двалишвили подтвердил организацию боя с Сехудо
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили подтвердил организацию поединка с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо, который, как ожидается, состоится на турнире UFC 298 в феврале.

«Да, таким было предложение UFC, и я согласился. Я не знаю, когда мы подерёмся, но я готов и тренируюсь каждый день. Мой рука всё ещё не ощущается на сто процентов, но я спаррингую, бью и борюсь. Так что всё в порядке. Я никогда не перестаю тренироваться.

Я уважаю всех своих соперников, и в особенности Генри Сехудо, он великий чемпион и остаётся им, несмотря на поражение Алджамейну. Это большое испытание, хотя я не думаю, что меня нужно проверять. У меня большая серия побед, я одолел всех, кого ставили передо мной. И я заслуживаю драться за титул», — сказал Двалишвили в интервью ESPN.

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Источник: Генри Сехудо сразится с Мерабом Двалишвили на UFC 298
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