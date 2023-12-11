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Шавкат Рахмонов высказался о предстоящем бое с Томпсоном

Шавкат Рахмонов высказался о предстоящем бое с Томпсоном
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Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов высказался о предстоящем поединке с американцем Стивеном Томпсоном, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Всё зависит от того, как он будет вести себя. Я считаю, что мои навыки в стойке не уступают его навыкам. Я способен побить его в стойке. Смотрел ли я его бои? Да.

Я не припомню, чтобы его перебивали, однако иногда он пропускает удары. И я не уверен, что он проигрывал удушающим приёмом. Досрочно его побеждал только Энтони Петтис.

Почему самбо это хорошая база для MMA? Оно приближено к MMA, я выступал по правилам боевого самбо, и мы тренировали всё, бокс, борьбу… всё. Джиу-джитсу эффективнее на земле, и оно популярнее в мире, чего нельзя сказать о самбо», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.

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