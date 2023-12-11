Стрикленд: то, что мы все сейчас переживаем, — это добровольное рабство, а не свобода

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о своём желании изменить образ жизни.

«Я часто говорил, что был бы счастлив, если бы мир изменился… Переехать в деревню, начать охотиться и рыбачить, стать отцом семейства.

То, что мы все сейчас переживаем, — это не свобода… это добровольное рабство», — написал Стрикленд.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок с Дрикусом дю Плесси.

Шон Стрикленд с помощью оружия защитил свою машину: