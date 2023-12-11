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Ковингтон: в следующие выходные вы увидите Колби 3.0

Ковингтон: в следующие выходные вы увидите Колби 3.0
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Претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон рассказал о своей нынешней форме в преддверии поединка с Леоном Эдвардсом.

«Я стал лучше во всех аспектах. Джиу-джитсу стало намного лучше благодаря моему тренеру Даниэлю Вальверде, он мне очень помог. С тренером по ударке Сесаром Карнейру мы отлично поработали над таймингом, рефлексами, планом на предстоящий поединок.

Фанатов ждёт настоящее удовольствие в следующие выходные. И, конечно же, сила и кондиции вышли на новый уровень. Обещаю вам, что в следующие выходные вы увидите Колби Ковингтона 3.0. Не 2.0, а 3.0», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:

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