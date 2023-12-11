Макгрегор оценил шансы на проведение поединка с Петром Яном

Бывшие чемпионы UFC ирландец Конор Макгрегор и россиянин Пётр Ян не будут проводить между собой поединок.

«Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории, даже для бокса. Но дуэль взглядов была весёлой», – приводит слова Макгрегора ТАСС.

Оба бойца находятся в ожидании выступлений. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье, отказавшись от продолжения из-за перелома ноги.

Макгрегор запрыгнул на спину Петру Яну: