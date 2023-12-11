Ислам Махачев: второй пояс — это бой мечты

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своём отношении к двойному титулу в промоушене.

«Второй пояс – это бой мечты, то, что меня мотивирует на данный момент. Идеальное завершение карьеры – завоевать два пояса, оба пояса защитить. Это для меня высшая ступень на данный момент», — сказал Махачев во время общения с журналистами.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: