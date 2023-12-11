Ковингтон объяснил, почему Макгрегор был бы хорошим президентом

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон считает, что Конор Макгрегор был бы хорошим президентом своей страны.

«Мне кажется, что Конор был бы отличным лидером. У него много лидерских качеств, качеств чемпиона мира. Он выступает за свободу, а это самое важное. Он не хочет видеть, как его людей убивают на улицах, как жгут улицы Ирландии.

Этот парень был бойцом мирового класса, одним из лучших бойцов, которых мы когда-либо видели в этом спорте. Так что я считаю, что он добьётся больших успехов в политике Ирландии», – приводит слова Ковингтона MMA News.

В настоящий момент Ковингтон продолжает подготовку к поединку с Леоном Эдвардсом. Их бой пройдёт 17 декабря на UFC 296.