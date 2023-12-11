Гаджиев: Махачеву необходим титульник в полусреднем весе

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался по поводу того, как будут развиваться события в лёгком дивизионе UFC.

«Мокаев и Царукян – будущие чемпионы UFC.

Махачев хочет новые имена? Да, и поэтому не нужно драться с Оливейрой. Ему необходим титульник в полусреднем весе.

Царукян станет следующим чемпионом лёгкого веса, это вопрос времени. Он заберёт пояс не у Ислама, потому что это практически невозможно, но сделает это», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3. В своём последнем матче, состоявшемся 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США), Ахалкалакец в первом раунде нокаутировал Бенеила Дариуша. В 2019 году Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей.