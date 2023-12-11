Ядонг назвал фаворита в поединке О'Мэлли — Вера

Китайский боец легчайшего дивизиона UFC Ядонг Сонг дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой.

«Я фаворитом считаю Шона. Он умён, хорошо перемещается, быстро бьёт. Но я надеюсь на то, что Вера вырвет победу в этом бою и затем проведёт реванш со мной. Это был бы отличный расклад», – сказал Ядонг во время пресс-конференции после UFC Fight Night 233.

Результаты UFC Fight Night 233:

Ядонг Сонг победил Криса Гутьерреса единогласным решением (50-45, 50-44, 50-45);

Халил Раунтри победил Энтони Смита техническим нокаутом (раунд 3, 0:56);

Насрат Хакпараст победил Джейми Малларки техническим нокаутом (раунд 1, 1:44);

Тим Эллиотт победил Су Мудаэрцзи удушающим приёмом (раунд 1, 4:02);

Андре Мунис победил Чун Ён Пака раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Кевин Джуссет победил Кэньань Суна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Хюн Сун Пак победил Шеннона Росса техническим нокаутом (раунд 2, 3:59);

Стив Гарсия победил Мелкизаэла Косту техническим нокаутом (раунд 2, 1:01);

Луана Сантос победила Штефани Эггер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Тацуро Таира победил Карлоса Эрнандеса техническим нокаутом (раунд 2, 0:55);

Талита Аленкар победила Райанн дос Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).