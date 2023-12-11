Ядонг назвал фаворита в поединке О'Мэлли — Вера

Китайский боец легчайшего дивизиона UFC Ядонг Сонг дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой.
«Я фаворитом считаю Шона. Он умён, хорошо перемещается, быстро бьёт. Но я надеюсь на то, что Вера вырвет победу в этом бою и затем проведёт реванш со мной. Это был бы отличный расклад», – сказал Ядонг во время пресс-конференции после UFC Fight Night 233.
Результаты UFC Fight Night 233:
Ядонг Сонг победил Криса Гутьерреса единогласным решением (50-45, 50-44, 50-45);
Халил Раунтри победил Энтони Смита техническим нокаутом (раунд 3, 0:56);
Насрат Хакпараст победил Джейми Малларки техническим нокаутом (раунд 1, 1:44);
Тим Эллиотт победил Су Мудаэрцзи удушающим приёмом (раунд 1, 4:02);
Андре Мунис победил Чун Ён Пака раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
Кевин Джуссет победил Кэньань Суна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Хюн Сун Пак победил Шеннона Росса техническим нокаутом (раунд 2, 3:59);
Стив Гарсия победил Мелкизаэла Косту техническим нокаутом (раунд 2, 1:01);
Луана Сантос победила Штефани Эггер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
Тацуро Таира победил Карлоса Эрнандеса техническим нокаутом (раунд 2, 0:55);
Талита Аленкар победила Райанн дос Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).