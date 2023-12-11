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Гаджиев дал комментарий по поводу развития поп-ММА в России

Гаджиев дал комментарий по поводу развития поп-ММА в России
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев дал комментарий по поводу поп-ММА в России.

«Поп-MMA – это абсолютно народный термин, поэтому очень сложно определить, что есть поп-MMA, а что классические. Призвать к ответственности кого-то тоже будет очень сложно. Если кто-то придёт и скажет мне, что я не имею права проводить турнир по поп-MMA, то я отвечу, что не провожу бои по этой дисциплине. По каким критериям это определяется? Термин народный, поэтому запретить шансов нет», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Гаджиев прокомментировал новость о переговорах между именитым отечественным легковесом Эдуардом Вартаняном и американским промоушеном UFC.

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