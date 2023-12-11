Дариуш рассказал, сколько времени он может пропустить после поединка с Царукяном

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о перерыве, который он вынужден сделать после поражения в поединке с Арманом Царукяном.

«После двух сотрясений подряд мои тренеры настаивают на том, чтобы я взял длительный перерыв, и я склонен последовать их совету. Обычно я предпочитаю драться каждые три-четыре месяца, но теперь я вверяю свою судьбу в руки тренеров, так что всё зависит от них. Если бы это зависело от меня, я бы вернулся в феврале или марте, но, думаю, на этот раз я буду отсутствовать чуть дольше», — сказал Дариуш.

Напомним, в ночь с 2 на 3 декабря проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233, бой Царукян — Дариуш возглавил кард турнира, в соглавном поединке вечера Джалин Тёрнер победил нокаутом Бобби Грина.