«У Петра гранаты в руках». Хамзин — про возможный бой Макгрегора и Яна

Звезда RCC Ильяс Хамзин отреагировал на стердаун бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Петра Яна.

«Было бы интересно посмотреть этот бой по боксу. Я бы посмотрел этот поединок. На стороне Петра была бы скорость и техника. А у Конора — сила, физика и мощь. Плюсом у Петра в руках гранаты!» — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом Чемпионата Александром Фроловым.

Напомним, бывшие чемпионы UFC ирландец Конор Макгрегор и россиянин Пётр Ян, ставшие гостями боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ), устроили шуточную встречу в ринге.

Оба бойца находятся в ожидании выступлений. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье, отказавшись от продолжения из-за перелома ноги.

Макгрегор запрыгнул на спину Петру Яну: