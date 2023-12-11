Фомич: бой Яна и Макгрегора был бы интересен, но Конор — сбитый лётчик

Звезда кулачных боёв Олег Фомич прокомментировал возможный поединок по боксу между Петром Яном и Конором Макгрегором.

«Да, мне было бы это интересно! Медийно, конечно, они бы раскачали. Макгрегор, правда, уже всё. Он сбитый лётчик. А Петя постоянно пашет, да и скорость на стороне Яна будет!» — сказал Фомич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бывшие чемпионы UFC ирландец Конор Макгрегор и россиянин Пётр Ян, ставшие гостями боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ), устроили шуточную встречу в ринге.

Оба бойца находятся в ожидании выступлений. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Макгрегор запрыгнул на спину Петру Яну: