«Я подумал: «Ни хрена себе!». Нганну похвалил ударную технику Фьюри

Камерунский боец Фрэнсис Нганну, который дебютировал в боксёрском ринге в поединке против Тайсона Фьюри, рассказал об ударной технике британца.

«У него очень даже приличный удар. Знаете, в ММА панчеры не такие сильные, как в боксе. В боксе больше скорости в ударах, они лучше знают, как наносить эти удары и всё такое. Так что Фьюри очень даже жёстко бьёт. Я принял несколько его ударов. О чём я тогда подумал? Это было что-то типа: «Ни хрена себе!» Реально сильные попадания. Но на самом деле это хорошо, когда во время боя ты чувствуешь силу ударов соперника. Это значит, что тебя ещё не вырубили (смеётся)», — сказал Нганну на YouTube-канале Club Shay Shay.

Фьюри и Нганну – фанаты футбола. Топят за заклятых врагов: