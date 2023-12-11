Девин Хейни высказался о переходе в полусредний вес

Новый чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) высказался о возможности перехода в полусредний дивизион (до 66,7 кг).

«Переход в полусредний вес? Я не знаю. Я хочу обсудить это со своим отцом, и мы решим, что будет дальше. Я хотел бы подраться в полусреднем весе, но и в первом полусреднем есть большие имена. Я хочу проводить крупнейшие бои.

Я стал абсолютным чемпионом в лёгком весе и вошёл в историю. Моё имя прописано в учебниках по боксу и останется там навсегда. Теперь я хочу проводить самые большие бои и хочу получить за них как можно больше денег», — сказал Хейни на послематчевой пресс-конференции.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.