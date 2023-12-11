Райан Гарсия заявил, что сразится с Хейни в 2024 году

Звёздный американский боец первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия прокомментировал результат титульного поединка между соотечественниками Девином Хейни и Реджисом Прогрейсом, который состоялся на минувших выходных в США.

Напомним, Хейни победил единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107), отобрав у Прогрейса титул WBC.

«Хейни хорош, никаких сомнений, но я отлично его знаю, и я побью его. Хорошее выступление, поздравляю. Мы встретимся в следующем году!» — написал Гарсия в соцсети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.