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Дариуш назвал возможных соперников после поражения от Царукяна

Дариуш назвал возможных соперников после поражения от Царукяна
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Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC американец Бенеил Дариуш высказался о своих перспективах после досрочного поражения от россиянина Армана Царукяна, поединок с которым состоялся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре.

«Я представляю реванш с Клозе, хотя, по правде говоря, он меня не особо волнует. Хотя если UFC скажет… Кто-то упомянул Дэна Хукера, он вызывал меня раньше. Хукер – отличный боец, и у него отличная история в UFC.

Пэдди Пимблетт? Не знаю, подойдёт ли такой вариант. Я всегда хочу сражаться с парнями, стоящими передо мной [в рейтинге], но сейчас я не нахожусь в сильной позиции. Кто ещё? Физиев травмирован. Бенуа Сен-Дени? Это ещё один вариант», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

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