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Чендлер отреагировал на стердаун Конора Макгрегора и Петра Яна

Чендлер отреагировал на стердаун Конора Макгрегора и Петра Яна
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер прокомментировал шуточную битву взглядов между Конором Макгрегором и Петром Яном на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA», который состоялся на минувших выходных в Дубае (ОАЭ).

«Возможность провести битву взглядов с представителем легчайшего или даже наилегчайшего дивизиона на непонятном шоу. Есть желающие? Я хочу оставаться актуальным», — написал Чендлер в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Макгрегор не дрался с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил техническим нокаутом (травма ноги) двукратному претенденту на титул американцу Дастину Порье. Поражение стало для ирландца вторым подряд, шестью месяцами ранее он также уступил Порье.

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