Роган: будь я тренером Макгрегора, выбрал бы ему соперника за пределами топ-15

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об ожидаемом возвращении бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Если взглянуть на ситуацию с точки зрения долгосрочной карьеры, то я хотел бы увидеть разогревочный бой, сто процентов. Я не хотел бы, чтобы он сразу выходил на Ислама Махачева.

Будь я его тренером, то сказал бы: «Давай выберем кого-то даже не из топ-15». Давайте найдём парня, которого можно победить, и это будет хороший тест. Мы назовём это разогревочным боем, а у парня появится возможность победить Конора Макгрегора. А Конор получит возможность протестировать свои навыки, почувствовать давление арены. Сделайте так, а через полгода выйдете на большой бой», — сказал Роган в своём подкасте.