Андре Уорд: Канело никогда не стал бы драться со мной

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд, завершивший карьеру непобеждённым, считает, что мексиканец Сауль Альварес избегал бы его, если бы он бы активным бойцом.

«Нет, я не думаю, что он подрался бы со мной. Моё имя не упоминалось рядом с Канело Альваресом до тех пор, пока он не подрался с Сергеем Ковалёвым. Не хочу говорить, что с Ковалёвым было покончено, но он уже был на спаде. На тот момент он уже не был Крашером. Это было стратегическое решение, так поступает Канело.

Люди злятся, когда об этом говорят, но он заслужил это право. Он находится в том положении, когда может выбирать того, кого хочет. И это круто», — сказал Уорд в интервью Стивену Эй Смиту.