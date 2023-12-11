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Уорд объяснил, почему Канело нельзя считать одним из величайших боксёров

Уорд объяснил, почему Канело нельзя считать одним из величайших боксёров
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о звёздном мексиканце Сауле Альваресе (60-2-2, 39 KO).

«Единственная проблема для меня заключается в том, что его начинают упоминать среди величайших бойцов всех времён. Я не согласен с этим, смотря на его резюме. Люди указывают на имена, не так ли? Он побил парня, но когда он сделал это? Когда его расцвет уже миновал. Люди не обращают внимания на такое. Хотя я уважаю Канело за то, чего он добился», — сказал Уорд в интервью Стивену Эй Смиту.

За свою карьеру в профессиональном боксе Сауль Альварес становился чемпионом в первом среднем (до 69,9 кг), среднем (до 72,6 кг), втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжёлом весе (до 79,4 кг). На его счету победы над 19 действующими/бывшими чемпионами мира.

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