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WBC назвал обязательного претендента на титул Девина Хейни

WBC назвал обязательного претендента на титул Девина Хейни
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал обязательного претендента на титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий непобеждённому американцу Девину Хейни (31-0, 15 KO).

«Доминирующее выступление. Я горжусь Девином, он великолепный, великолепный боец. Он перешёл в первый полусредний вес, оформил нокдаун и пару раз потряс Прогрейса, этот парень – не шутка.

Сандор Мартин является обязательным претендентом. Он согласился подождать, и сейчас он следующий в очереди. Мы займёмся этим боем, когда подойдёт срок», — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Сандору Мартину 30 лет. Испанец выступает на профессиональном ринге с 2011 года и стал известен благодаря победе над именитым американцем Майки Гарсией. В декабре 2022 года дал конкурентный бой Теофимо Лопесу, уступив раздельным решением.

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