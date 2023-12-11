Бывший соперник Канело оценил его шансы в бою с Бенавидесом

Британский боксёр второго среднего веса (до 76,2 кг) Джон Райдер, встречавшийся в ринге со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, высказался о его потенциальном поединке с непобеждённым американским нокаутёром Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

«Тяжёлый бой для Канело. Хотя по нему очень тяжело попасть, и он умеет выстраивать тактику. Он знает, когда может ударить.

Бенавидес огромный для этого дивизиона, очень большой. Мне кажется, что он лишает себя сил, чтобы уложиться в лимит весовой. И я не думаю, что он сохраняет силу дара. Думаю, навыки Канело сведут на нет его силу, не могу представить ничего, кроме победы Канело», — сказал Райдер в интервью Boxing Social.