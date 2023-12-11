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Уайлдер сделал предупреждение Паркеру перед их боем 23 декабря

Уайлдер сделал предупреждение Паркеру перед их боем 23 декабря
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался о предстоящем поединке с новозеландцем Джозефом Паркером (33-3, 23 KO), который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

«Если Джозеф Паркер пойдёт на меня, ему следует знать два слова: Роберт Хелениус. Мы знали друг друга, но мой стиль изменился с тех пор, как мы спарринговали. Он не был готов к тому, что я начну двигаться. Он привык к тому, что я отвечаю ударом на удар. Когда я всё изменил, это выбило его из игры и заставило бросаться на меня. Я нокаутировал его первым же ударом.

Если Паркер попытается отвечать огнём на огонь, то окажется в опасности, учитывая мою силу. Когда я наношу удар, то пробиваю насквозь. Будет интересно увидеть его план», — приводит слова Уайлдера Instant Casino.

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