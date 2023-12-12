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Чемпион WBO в первом тяжёлом весе Смит провёл первую защиту титула

Чемпион WBO в первом тяжёлом весе Смит провёл первую защиту титула
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В Борнмуте (Великобритания) завершился боксёрский вечер от промоутерской компании BOXXER.

В главном бою чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Крис Биллам-Смит (18-1, 13 KO) встретился в первой защите титула с польским ветераном Матеушем Мастернаком (47-5, 31 KO).

Поединок завершился досрочной победой Смита в восьмом раунде, Мастернак отказался от продолжения из-за травмы ребра.

Крису Биллам-Смиту 33 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в мае сразился за чемпионский титул, совершив апсет и одолев раздельным судейским решением соотечественника Лоуренса Околи.

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