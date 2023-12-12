«Меня так не били». Хейни иронично высказался о рекордной статистике боя с Прогрейсом

Новый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни прокомментировал статистику его поединка с соотечественником Реджисом Прогрейсом, который состоялся в минувшие выходные в США.

Напомним, Прогрейс нанёс всего 36 значимых ударов, что является худшим показателем за время ведения статистики.

«Прогрейс установил антирекорд? Это была часть плана на бой. Мы должны были лишить его лучших качеств, а его сильнейшая сторона — это левая рука. Это его хлеб, но мы её обезвредили. Я не уверен, что он нанёс так много ударов. Сколько там, 38? Не думаю, что меня так били.

Я понимал, что на уровень выше. Я лучше всех остальных парней. Я убивал себя, чтобы драться в лёгком весе. Я не мог показать себя с лучшей стороны. Теперь я могу продемонстрировать настоящего Девина Хейни», — сказал Хейни на пресс-конференции.