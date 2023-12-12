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Ковингтон — о Трампе: этот парень такой здоровый, что уничтожил бы меня

Ковингтон — о Трампе: этот парень такой здоровый, что уничтожил бы меня
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Претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон высказался по поводу 45-го президента Соединённых Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

«Пару недель назад я был в его резиденции в Мар-а-Лаго, и я регулярно звоню ему, чтобы спросить его о плане на бой. Он даёт мне отличные тренерские советы. Трамп и сам отличный боец – у него костяшки как коробки для завтрака.

Этот парень такой здоровый, что уничтожил бы меня, если бы мы дрались. Самый важный и знаменитый человек на планете Земля будет сидеть в первом ряду и смотреть мой бой. А кто есть у Леона? Может быть, его придёт поддержать королевская семья, медведь Паддингтон или Мэри чёртова Поппинс? Леон никто – он сторона Б, а я сторона А!» — сказал Ковингтон в интервью Mirror Fighting.

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