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«Этот парень чертовски туп». Ковингтон рассказал о желании побить Стрикленда

«Этот парень чертовски туп». Ковингтон рассказал о желании побить Стрикленда
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Претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон рассказал о своём желании провести бой с Шоном Стриклендом.

«Я бы с удовольствием набил морду Шону Стрикленду. Он жалкое подобие человека. У этого парня нет IQ. Он чертовски туп. Ему нужно заткнуть рот, и я тот, кто это сделает.

UFC знает, что именно я могу покончить с этими парнями, которые ненавидят компанию и ненавидят весь мир, поэтому я бы с удовольствием подрался с Шоном Стриклендом

Уиттакер? Нет, его корабль уплыл. Роберт потерял титул, затем проиграл в претендентском бою, этот матч не имеет смысла для меня. Я лучший в дивизионе и скоро стану чемпионом, мне нужны только самые лучшие и громкие бои, какие только может предложить UFC, и я знаю, что они не будут тратить моё и своё время, пытаясь организовать этот матч», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

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