Американский боец UFC: в промоушене есть парни, способные побить Махачева

Американский боец UFC в лёгкой весовой категории Трей Огден дал комментарий по поводу чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Я считаю, что его можно победить, это точно. Я считаю, что парни, способные его побить, есть. Я бы хотел вновь пережить драму между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, поэтому хочется увидеть, как Конор сразится с Исламом», – сказал Огден на YouTube-канале InsideFighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.