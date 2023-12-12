Экс-боец рассказал, как Хабиб Нурмагомедов едва не подрался с Василевским на тренировке

Бывший боец MMA, выступавший в UFC и Strikeforce, россиянин Адлан Амагов рассказал, как российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Вячеслав Василевский едва не подрались во время тренировки.

«Это было, да. Я тогда работал на лапах, и мне менеджер Сэм сказал, что они закусились, чтобы я подошёл. Я подошёл… Такое обычно бывает на спаррингах. Хабиб чуть понервничал, там Слава… Не помню точно сейчас. В ударке у них, по-моему, что-то было. И они хотели там один на один выйти. Хабиб говорит: «Пойдём один на один?!» Слава говорит: «Пойдём!» Я говорю: «Чё вы?!» Так, успокоились. Это нормально», — приводит слова Амагова «Спорт-экспресс».

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым.