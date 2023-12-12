Мухаммад: Ковингтон и Эдвардс — два самых неактивных бойца в нашем весе

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал информацию о том, что он будет страховать титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Они просто позвонили мне в пятницу и спросили, готов ли я взвеситься на следующей неделе. Я думаю, они знают, что Колби и Леон – два самых неактивных бойца в полусреднем весе. Ни один из этих парней не любит драться. Они оба хороши в беге. Так что на всякий случай они позвали парня, который всегда выходит на бой, когда это необходимо.

Я тренировался всё это время независимо от обстоятельств, просто на случай, если что-то произойдёт. Два последних главных события на номерных турнирах были отменены, и после боя с Гилбертом Бёрнсом я сказал себе, что больше никогда не буду терять форму. Я был очень плох перед этим поединком, это был самый тяжёлый бой для меня. Никогда больше не буду так набирать вес», – приводит слова Мухаммада MMAJunkie.