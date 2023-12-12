«Принципиальное противостояние». Шумков — о матчевой встрече с США по боксу

Российский боксёр Всеволод Шумков высказался по поводу своего соперника Абеля Мендозы (39-0, КО 30).

Напомним, 16 декабря в «Международном центре бокса» в Лужниках (Москва) состоится матчевая встреча между командами России и США по боксу. Российскую команду представят ведущие отечественные боксёры – Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов.

«39 побед у него, 30 – нокаутом. Это серьёзный соперник, входит в рейтинги. Я посмотрел его бои, он не затягивает поединки. Но и я готов – буду стараться деклассировать его количеством серийных атак, своим темпом. Мы все знаем, что профи долго раскачиваются. А я хороший любитель, буду брать его темпом и количеством ударов.

Мне вновь хочется проверить свои силы с серьёзным оппонентом. Я недавно дрался с кубинцем (Ласаро Альваресом, многократным призёром Олимпийских игр и трёхкратным чемпионом мира), который в эти выходные уступил Альберту Батыргазиеву. К сожалению, у меня в августе бой немного не получился – я проиграл. Сейчас хочется вернуться и выиграть у сильного соперника. А Мендосу я считаю таковым. Это агрессивный панчер. Со своей стороны я могу сказать, что ему не будет легко. Да и добавлю – я выиграю у него.

Спортивное противостояние Россия-США? Это очень круто в любом виде спорта. Это принципиальное противостояние. Мы должны выступать, мы боксируем дома! И радует, что у таких противостояний только хорошие побуждения. Глядя на такие соревнования, можно говорить, что спорт объединяет, бокс объединяет», — сказал Шумков.

Полностью состав участников матчевой встречи Россия — США выглядит следующим образом:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) – Абель Мендоса (США);

До 72 кг: Юрий Осипов (Россия) – Никита Абабий (США);

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия) – Алексис Еспино (США);

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия) – Кваме Риттер (США);

90,7+ кг: Алексей Егоров (Россия) – Джо Джонс (США).