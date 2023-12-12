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Рахмонов: считаю Томпсона спортсменом высокого уровня, хоть ему и 40 лет

Рахмонов: считаю Томпсона спортсменом высокого уровня, хоть ему и 40 лет
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Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов дал комментарий по поводу предстоящего поединка с американцем Стивеном Томпсоном.

«Изначально я должен был подраться с Келвином Гастелумом, но он снялся с боя из-за травмы. Затем я услышал, что Стивен Томпсон согласен сразиться со мной. Я был этому рад, потому что для меня сложно заполучать поединки. Хоть даже он и старше, ему 40 лет, я всё ещё считаю его спортсменом высокого уровня. Его не так просто выбить из топ-5 или топ-10. Поэтому я просто был рад, что кто-то принял бой со мной.

Многие люди отказываются со мной драться. Поэтому, когда Келвин Гастелум согласился, я очень обрадовался. Но он травмировался. В спорте такое случается. Я отнёсся к этому с пониманием и просто терпеливо ждал следующего оппонента», — сказал Рахмонов в эфире The MMA Hour.

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