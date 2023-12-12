Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов: моя цель на 2024-й — выиграть чемпионский пояс и привезти в Казахстан

Рахмонов: моя цель на 2024-й — выиграть чемпионский пояс и привезти в Казахстан
Комментарии

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов рассказал о своей цели на 2024 год.

«Мне ничего не говорили и не обещали, но я хочу сказать, что я готов драться за титул, и победа над Стивеном Томпсоном станет ещё одним доказательством этого. Всё в руках Всевышнего, но я хотел бы драться за титул в следующем году. Моя цель на 2024 год – выиграть чемпионский пояс и привезти его домой в Казахстан», — сказал Рахмонов в эфире The MMA Hour.

Напомним, поединок Рахмонова и Томпсона состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США). Возглавит же ивент чемпионский бой между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

Материалы по теме
UFC 296: Эдвардс и Ковингтон в погоне за Махачевым и два топовых титульных поединка. LIVE
Live
UFC 296: Эдвардс и Ковингтон в погоне за Махачевым и два топовых титульных поединка. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android