Рахмонов: моя цель на 2024-й — выиграть чемпионский пояс и привезти в Казахстан

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов рассказал о своей цели на 2024 год.

«Мне ничего не говорили и не обещали, но я хочу сказать, что я готов драться за титул, и победа над Стивеном Томпсоном станет ещё одним доказательством этого. Всё в руках Всевышнего, но я хотел бы драться за титул в следующем году. Моя цель на 2024 год – выиграть чемпионский пояс и привезти его домой в Казахстан», — сказал Рахмонов в эфире The MMA Hour.

Напомним, поединок Рахмонова и Томпсона состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США). Возглавит же ивент чемпионский бой между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.