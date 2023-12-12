Расписание UFC 296: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 17 на 18 декабря состоится номерной турнир – UFC 296. В рамках ранних прелимов пройдёт два поединка с участием россиян. Турнир откроется поединком Муслима Салихова против Рэнди Брауна, а позднее свой пятый бой в промоушене проведёт Тагир Уланберков, чьим соперником станет Коди Дёрден.

На турнире состоится сразу два титульных боя: в соглавном событии вечера сойдутся представители наилегчайшей весовой категории Алешандре Пантожа и Брэндон Ройвал, для которого предстоящий бой будет первой попыткой завоевать титул.

В главном событии на кону будет стоять пояс организации в полусреднем весе. В поединке сойдутся первый номер рейтинга Леон Эдвардс и Колби Ковингтон, расположившийся на третьей позиции.

«Чемпионат» подготовил полный кард и расписание поединков турнира UFC 296. Время начала боёв – ориентировочное.

Полный кард и расписание UFC 296

Основной кард UFC 296

8:00 – Леон Эдвардс (21-3) – Коби Ковингтон (17-3);

7:30 – Алешандре Пантожа (26-5) – Брэндон Ройвал (15-6);

7:00 – Шавкат Рахмонов (17-0) – Стивен Томпсон (17-6-1);

6:30 – Тони Фергюсон (26-9) – Пэдди Пимблетт (20-3);

6:00 – Висенте Луке (22-9-1) – Иан Гарри (12-0).

Предварительный кард UFC 296

5:15 – Джош Эмметт – Брайс Митчелл;

5:50 – Ирене Альдана – Кэрол Роза;

4:25 – Коди Гарбрандт – Брайан Келлехер;

4:00 – Кейси О'Нилл – Ариане Липски.

Ранний предварительный кард UFC 296

3:00 – Алонзо Менифилд – Дастин Джейкоби;

2:30 – Тагир Уланбеков – Коди Дёрден;

2:00 – Андре Фили – Лукас Алмейда;

2:30 – Мартин Будай – Шамиль Газиев;

2:00 – Рэнди Браун – Муслим Салихов.

«Чемпионат» подготовил целую серию материалов о главных действующих лицах UFC 296:

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, а основной кард – в 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 296 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.