Пимблетт: даже я хочу, чтобы Фергюсон одержал победу

В преддверии очередного турнира UFC один из его участников Пэдди Пимблетт высказался о своём оппоненте Тони Фергюсоне и планах получить бонус от промоушена за проведённый бой.

«Честно говоря, хочу ещё одну войну. Я уже заявлял об этом, и мы увидим, кто упадёт первым. Я готов выйти туда и попытаться заработать $ 50 тыс. Ещё лучше будет, если я получу $ 100 тыс. за “Бой вечера“ или “Выступление вечера“. Даже я хочу, чтобы Тони одержал победу, но просто не могу позволить сделать ему это за свой счёт, этого не произойдёт. Я ожидаю лучшую версию Тони, и для меня будет огромный честь разделить с ним клетку», — заявил Пимблетт в интервью TNT Sports.

UFC 296 состоится в ночь с 17 на 18 декабря. В главном поединке вечера сойдутся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон.