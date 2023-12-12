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Официально подтверждено, что Мераб Двалишвили встретится с Генри Сехудо на UFC 298

Официально подтверждено, что Мераб Двалишвили встретится с Генри Сехудо на UFC 298
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Крупнейший мировой промоушен смешанных единоборств UFC продолжает формировать кард своих грядущих турниров. Очередной номерной турнир UFC 298 состоится в ночь с 17 на 18 февраля, и за два месяца до события промоушен объявил о назначении крупного поединка, в котором сойдутся грузинский спортсмен Мераб Двалишвили и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Напомним, последним соперником Сехудо был близкий друг Двалишвили — Алджамейн Стерлинг. Сехудо не смог защитить свой титул в поединке на UFC 288 и сложил чемпионские полномочия. В свою очередь, на счету Двалишвили 11 боёв в промоушене, из которых он проиграл лишь два дебютных. Последнюю победу грузин одержал над Петром Яном.

Помимо боя Двалишвили и Сехудо, UFC также объявил о назначении поединка между Татьяной Суарес и Амандой Лемос.

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