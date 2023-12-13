«Ты умеешь только стучать». Стрикленд жёстко ответил Ковингтону

Американский боец UFC Шон Стрикленд отреагировал на слова соотечественника Колби Ковингтона, который ранее выражал желание подняться в другой дивизион ради встречи с ним.

«То, что он говорит, ему нужно заткнуть рот проволокой, и я тот, кто это сделает. UFC знает, что именно я могу покончить с этими парнями, которые ненавидят компанию и весь мир, поэтому я бы с удовольствием подрался с Шоном Стриклендом.

Единственное, что Колби может сделать, это позвонить в службу 911 и попросить прислать помощь. Ты умеешь только стучать. Ни унции уважения к тебе. Ты сбежал от Вердума и вызвал полицию на Джорджа», — приводит слова Стрикленда Sportskeeda.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок с Дрикусом дю Плесси.