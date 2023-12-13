Олейник высказался по поводу критики в адрес Павловича

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался по поводу критики в адрес соотечетсвенника Сергея Павловича.

«Глупо говорить о том, что Сергей Павлович проигрывает самые важные бои. Что значит «самые важные»? Какой бой был не важным? С Таем Туивасой или кем-то другим? Павлович выходил, все были счастливы, рукоплескали и говорили: «Вот наша сила». Молодец и красавец. Споткнулся и сразу противоположная реакция: «Можешь только бочки гонять, самые важные бои проигрываешь.

Фигня какая-то. Такое было есть и будет. Сергей не нужно обращать внимание на это. Всегда будет атмосфера, когда подуло и похолодало, а потом подуло и потеплело. Не хочешь, чтобы про тебя говорили, уйди из спорта, из соцсетей, живи в тайге и все будет нормально. Никто не тронет», – приводит слова Олейника Metaratings.