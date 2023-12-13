Ковингтон: Махачев гоняет вес, чтобы избивать карликов

Претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории, американец Колби Ковингтон сравнил себя с действующим чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Я дерусь в своём природном весе, потому что знаю, что я лучший боец в мире. Я не как Ислам Махачев, которому приходится гонять столько веса, чтобы получить преимущество над карликами и избивать их. Я первый номер в рейтинге pound-for-pound на планете, потому что дерусь в своей естественной весовой категории», — сказал Ковингтон в ролике UFC Embedded.

В настоящий момент Ковингтон продолжает подготовку к поединку с Леоном Эдвардсом. Их бой пройдёт 17 декабря на UFC 296.

Ранее Махачев поделился ожиданиями от номерного турнира UFC 296.

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Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: