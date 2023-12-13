Камару Усман: Ковингтон дрался со мной на равных

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался по поводу своего поединка с американцем Колби Ковингтоном.

«Я буду честен с вами. Колби Ковингтон дрался со мной на равных. Я просто должен был переиграть его в конце. Вы видели, как он дрался с Робби Лоулером? Он будет наносить многочисленные удары, а потом начнет идти на тебя и бить еще, еще и еще раз. Первый удар может не задеть тебя. Второй может не задеть. Но, возможно, 18-й удар причинит тебе боль», – сказал Усман на шоу DC & RC.

Поединок между бойцами состоялся в 2019 году. Тогда Усман одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

В настоящий момент Ковингтон продолжает подготовку к поединку с Леоном Эдвардсом. Их бой пройдёт 17 декабря на UFC 296.