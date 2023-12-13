«Это похоже на бой карликов». О'Мэлли отреагировал на бой Сехудо — Двалишвили

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли дал комментарий по поводу поединка между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо.

«Мне не терпится увидеть этих маленьких ублюдков, это очень мило. Это похоже на бой карликов, котому что они оба такие опытные, но при этом такие маленькие. Это будет мило. Интересный бой», — приводит слова О'Мэлли MMA News.

Напомним, последним соперником Сехудо был близкий друг Двалишвили — Алджамейн Стерлинг. Сехудо не смог защитить свой титул в поединке на UFC 288 и сложил чемпионские полномочия. В свою очередь, на счету Двалишвили 11 боёв в промоушене, из которых он проиграл лишь два дебютных. Последнюю победу грузин одержал над Петром Яном.