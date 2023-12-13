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Усман рассказал, кто одержит победу в бою Эдвардс — Ковингтон

Усман рассказал, кто одержит победу в бою Эдвардс — Ковингтон
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Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался по поводу титульного поединка между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Леон считает, что, одолев меня дважды, он справится с Ковингтоном. Думаю, Леон верит в это, так что только из-за этой уверенности я выбираю Эдвардса», — сказал Усман на шоу DC & RC.

Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря состоится номерной турнир – UFC 296. В рамках ранних прелимов пройдёт два поединка с участием россиян. урнир откроется поединком Муслима Салихова против Рэнди Брауна, а позднее свой пятый бой в промоушене проведёт Тагир Уланберков, чьим соперником станет Коди Дёрден.

В главном событии на кону будет стоять пояс организации в полусреднем весе. В поединке сойдутся первый номер рейтинга Леон Эдвардс и Колби Ковингтон, расположившийся на третьей позиции.

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