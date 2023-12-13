Евгений Тищенко: пояс чемпиона мира пока дисквалифицировали за допинг

Российский тяжеловес Евгений Тищенко высказался по поводу завоевания титула чемпиона мира по версии WBA в новой весовой категории до 101,6 кг.

«Рад всех видеть, всем спасибо за поддержку. Большое событие для меня, для академии, для всего российского спорта. Не так много международных стартов, международных побед в связи с обстановкой. Рад, что мне выпала такая возможность, горд, что смог представить Екатеринбург, академию.

Где пояс? Пояс пока дисквалифицировали за допинг, сейчас новый приедет. Пояса нет, да, я облажался. Настроился уже его забрать, но сказали, что это чужой пояс. Дали сфоткаться и забрали, сейчас придёт новый», — передаёт слова Тищенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.