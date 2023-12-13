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Е. Тищенко: бои с россиянами — дополнительная ответственность, с иностранцами проще

Е. Тищенко: бои с россиянами — дополнительная ответственность, с иностранцами проще
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Российский тяжеловес Евгений Тищенко, завоевавший титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг, рассказал о том, как он относится к боям против соотечественников.

«Как отношусь к тому, что в новой весовой категории много россиян? Боксировать с соотечественниками дополнительная ответственность, потому что выхожу в статусе олимпийского чемпиона. Все стараются доказать свою состоятельность, с иностранцами проще. В WBA подчёркивали, что мой бой с Хартом будет историческим, так что рад был представить страну. Будем двигаться дальше», — передаёт слова Тищенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Евгению Тищенко 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и большую часть карьеры провёл в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг). Единственное поражение в карьере потерпел от двукратного претендента на мировые титулы южноафриканца Табисио Мчуну.

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