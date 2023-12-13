Евгений Тищенко: с удовольствием подготовлю Яна к бою с Макгрегором

Российский тяжеловес Евгений Тищенко, завоевавший титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг, рассказал о том, что он готов принять участие в подготовке Петра Яна к боксёрскому поединку с ирландцем Конором Макгрегором.

«Да, с удовольствием подготовил бы Петра Яна к боксёрскому бою с Конором Макгрегором. И подготовлю, и посмотрю. Пётр выиграет, конечно, он же с Академии», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Оба бойца находятся в ожидании выступлений. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье, отказавшись от продолжения из-за перелома ноги.