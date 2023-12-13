Е. Тищенко сравнил статусы чемпиона мира и олимпийского чемпиона

Российский тяжеловес Евгений Тищенко, завоевавший титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг, сравнил статусы чемпиона мира и олимпийского чемпиона по боксу.

«Олимпийская медаль это олимпийская медаль. За страну, за флаг, важное спортивное событие. Тем более, олимпийский чемпион, он единственный. Нет разных версий, нет временных и прочего. Поэтому олимпийская медаль в приоритете. Но победа на чемпионате мира всё равно большое событие, по боксу у нас всего три чемпиона на данный момент.

Сравним ли статус абсолютного чемпиона мира и олимпийского чемпиона? Это немного разное, но думаю, да, в финансовом плане статус абсолютного чемпиона мира куда более выгоден. Поэтому, наверное, можно. Я не абсолютный чемпион мира, но рад, что владею поясом одной из ведущих организаций», — передаёт слова Тищенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.