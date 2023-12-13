Е. Тищенко: в Дубае боксировал как дома — вся публика русскоязычная

Российский тяжеловес Евгений Тищенко, завоевавший титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг, рассказал о своей подготовке к поединку с немцем Леоном Хартом (22-5-1, 13 KO).

Напомним, бой завершился победой Тищенко нокаутом в шестом раунде после удара по корпусу.

«Подготовка была очень долгой, сложной. Хочу немного отдохнуть. Если первая защита будет в России, то бой с Егоровым актуален — он, скорее всего, первый в рейтинге сейчас будет. Вполне возможно, что этот бой снова будет актуален.

В Дубае боксировал как дома. Там только белгородских человек 30 было. Вся публика русскоязычная, звёзды ещё были, титулованные спортсмены, Майкл Баффер меня объявлял. Так что я стал частью большого события», — передаёт слова Тищенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.